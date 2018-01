17:45:28 CASERTA. Il giorno dell’Epifania perfetto per la città di Caserta. Happy Theatre – Il Natale a Caserta, il cartellone unico di eventi natalizi realizzato dal Comune di Caserta insieme alla Regione Campania, raccoglie consensi e regala emozioni a coloro che partecipano ai tanti eventi organizzati per la città della Reggia.

Oggi si chiude l’esperienza di “Chocolate Days – La Festa del Cioccolato”, in programma in piazza Gramsci e in viale Douhet. E’ previsto lo ‘spettacolo’ di Aniello Di Caprio della Lombardi Pasticceri con le ‘Decorazioni delle torte al cioccolato’. A chiudere l’evento alle 18 Nando Melileo con ‘Chocolate Restaurant – Il Cioccolato, un’emozione in cucina’. Nella giornata di ieri sono stati realizzati dei cioccolatini personalizzati per il Comune di Caserta.

Altro evento da non perdere è il magnifico Presepe Vivente del ’700 napoletano della Vaccheria, organizzato dalla Pro Loco della Vaccheria. Oggi infatti è l’ultimo giorno per visitare il bellissimo percorso in uno scenario unico, tra antiche tradizioni, abiti d’epoca e arti e mestieri del Settecento. Ieri quattromila persone hanno staccato il ticket all’ingresso e oggi come figurante ci sarà anche l’assessore comunale Emiliano Casale.

Infine un Teatro Comunale ‘Parravano’ gremito in ogni ordine di posto c’è stato il riuscitissimo spettacolo degli ex dipendenti comunali. Oltre 500 persone hanno applaudito la Compagnia teatrale dei dipendenti comunali ‘Quelli del Castropignano’ per la commedia ‘Francesca da Rimini’. Lo spettacolo è stato promosso dall’associazione Di.Co. Qui (Dipendenti Comunali in Quiescenza) ed è praticamente un atto unico che ha portato in scena gli attori Corradino Campofrea, Melina Cortese Cimitile, Emilio Vardaro, Gianni Gabriele, Michele Aglione, Tommaso Martinelli e Marcello Dragone per un evento, con la regia di Gianni Gabriele, che ha ottenuto una standing ovation alla fine della rappresentazione.

E domani si chiude in bellezza: Happy Theatre – Il Natale a Caserta accoglierà a braccia aperte agli Avion Travel, la storica band casertana formatasi nel 1980 che è ritornata a regalare sogni con ‘Retour’. Gli Avion Travel non hanno bisogno di presentazioni: nel 2000 hanno vinto Sanremo con il brano ‘Sentimento’ e a Caserta proporranno i loro brani pià celebri con cui hanno saputo incantare le platee di tutta Italia. Con la scomparsa di Fausto Mesolella il 30 marzo 2017 la formazione attuale è composta da Peppe Servillo (voce), Mimì Ciaramella (batteria), Ferruccio Spinetti (basso e contrabbasso) e Duilio Galioto (tastiere). L’appuntamento è alle 20.30, per chiudere nel miglior modo possibile le festività natalizie della città di Caserta.