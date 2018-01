17:21:47 PONTICELLI. Molinari Volley Ponticelli perde in 3 set contro la Coged Teatina di Chieti. Peggio non poteva cominciare il 2018 per la squadra allenata da Paolo Strigaro che incassa una sconfitta netta al PalaTricalle. I risultati testimoniano il peso di questa caduta: 25-13; 25-16; 25-6, Preoccupante soprattutto il tracollo finale.

Nel post partita il coach Paolo Strigaro, con parole amare, prova ad analizzare il match: "Sono veramente molto deluso dalla prestazione - commenta -. Abbiamo vanificato il lavoro fatto in queste due settimane. Il momento della squadra avversaria, nonostante il valore assoluto del roster, era quello che ben conoscevamo, siamo stati noi a non rispecchiare le aspettative. E' come se non fossimo praticamente scesi in campo. Abbiamo l'obbligo morale e professionale di andare avanti e di mettercela tutta nel prossimo impegno in casa. Ora però dobbiamo smetterla di chiacchierare e cominciare a fare i fatti".

Sulla stessa linea anche il commento del capitano, Angela D'Aniello: "Con la partita di stasera abbiamo toccato davvero il fondo. Coach Strigaro ha provato varie formazioni, ci ha fatto entrare tutte ma la sostanza non è cambiata. Io penso che finché non cambiamo il modo di approcciarci tra di noi in campo non riusciremo a fare il salto di qualità come gruppo. Il rapporto tra di noi è ottimo, poi però andiamo in campo e ci disuniamo. Rinforzi dal mercato? Qualche aiuto non guasterebbe".

COGED TEATINA CHIETI 3

MOLINARI VOLLEY PONTICELLI 0

(25-13, 25-16, 25-6)

Coged Teatina Chieti: Mazzarini (L), Michetti (L), Palieri 1, Kusi 13, Negroni 2, Di Tonto 1, Matrullo 15, Capone, Ragone 7, Lupidi 16, Perna 4. Non Entrate: Di Tizio. All. Alceo

Molinari Volley Ponticelli: Musella (L) , Manzo 2, Del Giudice 3, D’Aniello 2, Aprea 4, Battaglia, Imbimbo 2, Rapillo, D’Apice 2, Guarracino, Romano, Oliviero 3. Non entrate: nessuna. All. Strigaro Arbitri: Chierieletti e Liguori.

Note: spettatori circa 200. Durata parziali (20’, 21’, 17’). Battute punto: Chieti 11, Ponticelli 1 . Battute sbagliate: Chieti 10, Ponticelli 3.