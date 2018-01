18:11:31 CASERTA. Un venerdì straordinario per Happy Theatre –Il Natale a Caserta, il cartellone unico di eventi natalizi realizzato dal Comune di Caserta insieme alla Regione Campania. Oggi si parte con “Chocolate Days – La Festa del Cioccolato”, in programma in piazza Gramsci e in viale Douhet e che andrà avanti fino al tardo pomeriggio di domenica 7 gennaio. “Chocolate Days”, evento giunto alla sua terza edizione, è stato organizzato in sinergia con il ‘Movimento turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane’.

Si è partiti stamattina alle 10 e alle 16 i presenti scopriranno come preparare il torrone artigianale grazie agli ‘artisti’ di Dolci Capricci Siciliani. Alle 18 invece ci sarà una degustazione di cioccolato. Domani, giorno dell’Epifania, si inizia sempre alle 10 e alle 16 è previsto il laboratorio ‘Baby Chocolab: cioccolatini e tavolette’ a cura della Pasticceria Caputo. Alle 18 invece la prova d’assaggio con la regina delle golosità: la crema spalmabile. Alle 19.30 Vincenzo Cappiello della omonima pasticceria delizierà i presenti con la ‘Glassa a specchio e cioccolato plastico’. Domenica 7 gennaio invece alle 16.30 scenderà in ‘campo’ Aniello Di Caprio della Lombardi Pasticceri con le ‘Decorazioni delle torte al cioccolato’. A chiudere l’evento alle 18 Nando Melileo con ‘Chocolate Restaurant – Il Cioccolato, un’emozione in cucina’.

Altro evento da non perdere è il magnifico Presepe Vivente del ’700 napoletano della Vaccheria, organizzato dalla Pro Loco della Vaccheria. A partire da oggi e fino a domenica 7 gennaio (dalle 17 alle 20; domani 6 gennaio anche dalle 11 alle 13) sarà possibile visitare il bellissimo percorso in uno scenario unico, tra antiche tradizioni, abiti d’epoca e arti e mestieri del Settecento.

Alle ore 20 doppio appuntamento con la musica tradizionale di qualità: al Duomo di Caserta in scena “Le Corali della Città”, mentre nella Chiesa di San Lorenzo a Casolla Franco Mantovanelli terrà il suo spettacolo “Ecce Ancilla Domini – La Natività contemplando Maria”.

Infine, alle 20,30 al Teatro Comunale “Parravano” una bellissima iniziativa di beneficenza organizzata dal Lions Club Caserta Host con la “Caserta Feelix Jazz Orchestra” diretta dal Maestro Pietro Condorelli. Nell’occasione ci sarà la raccolta fondi “Per il sorriso di un bambino”.