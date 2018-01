22:21:54 MARCIANISE. E’ sarcastico il sindaco di Marcianise Antonello Velardi nel commentare quanto accaduto in città nelle ultime ore. «Vorrei fare una considerazione con voi, ad alta voce. Una considerazione che mi è venuta in mente guardando oggi su Sky "L'ora legale", film della premiata ditta Ficarra-Picone.

Molti di voi avranno visto il film; ricapitolo per quelli che lo ignorano: è la storia di un grande cambiamento politico in una città del Sud che però si interrompe quando i cittadini si rendono conto sulla propria pelle che rispettare le regole è un'operazione faticosa e non immediatamente vantaggiosa – ha dichiarato il primo cittadino sul suo Diario su Facebook - Un film che mi sembra girato a Marcianise, anche se da noi il finale non è stato ancora scritto. Perché cito il film? Perché ho rivisto in quelle scene una figura centrale della rivolta contro il sindaco onesto, la figura di un prete (impersonato da Leo Gullotta) che addirittura utilizzava la sua chiesa per organizzare le proteste. Per carità, nessun parallelismo. Ma devo dire - e lo dico qui pubblicamente - che mi ha dato molto fastidio ciò che ha detto e fatto il parroco del duomo, don Paolo Dello Stritto, durante l'omelia alla messa di capodanno. Ha utilizzato quel luogo sacro, la chiesa, e quella tribuna particolare, l'omelia, per criticare la mia amministrazione. Non si fa politica in chiesa, è gravissimo. E' molto grave. Io spero che il parroco se ne sia reso conto: chiederò un incontro al vescovo di Capua, monsignor Salvatore Visco, perché quest'andazzo finisca. La sacrestia non può diventare una segreteria politica. Il parroco si è lamentato perché il 31 dicembre avevamo chiuso al traffico via Duomo, non consentendo ai fedeli di arrivare in chiesa con l'automobile. Premesso che in chiesa i fedeli vanno a prescindere dai divieti di transito, premesso quindi che un parroco dovrebbe preoccuparsi se la sua chiesa resta vuota e interrogarsi sul proprio operato; premesso che in tutte le parti del mondo ci sono chiese in zone a traffico limitato e sono molto frequentate; premesso tutto questo, noi abbiamo chiuso via Duomo per un giorno solo e non per un anno. Semel in anno. E l'abbiamo chiusa per una serie di iniziative in corso in quel giorno, nel centro di Marcianise. Iniziative cui hanno partecipato migliaia di persone, in un clima gioioso, e con l'approvazione di tutti. A me questo attacco del parroco è parso completamente pretestuoso. Un modo palese per intervenire nelle questioni amministrative, per criticare la mia amministrazione. Ma questo non lo consentirò: i preti facciano i preti, gli amministratori facciano gli amministratori. Oltretutto, da sempre il giorno dell'ultimo dell'anno c'è un traffico notevole e ci sono problemi di mobilità, a Marcianise ma anche a Napoli, a Roma e a Milano. Che il parroco del duomo di Marcianise sollevi la questione è davvero curioso. Non va bene tutto questo. Ma ne riparleremo, ne riparleremo presto. Io sono vicino al mondo della Chiesa, con la c maiuscola, ma deve essere una Chiesa che sappia muoversi nel proprio recinto e sappia andare oltre quando contribuisce a costruire una società migliore. Gran parte della Chiesa marcianisana è su queste posizioni e proprio per questo ho con molti sacerdoti della mia città un rapporto ottimo, e così i miei colleghi di giunta».