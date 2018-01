21:55:17 CASERTA. Da giorni si parla di un "via libera" dell'amminisrazione guidata da Carlo Marino e dal PD in base alla quale, in assenza totale di un dibattito pubblico, si autorizzerebbero all'apertura ben tre centri commerciali integrati in Via Falcone, Via Borsellino e Parco Aranci, andrebbero ad insediarsi, multinazionali straniere di grande distribuzione alimentare in modo da creare notevoli difficoltà alle già sofferenti realtà del piccolo commercio.

A tal proposito Marco Cerreto componente dell'ufficio politico di MNS che dichiara: "stupisce la grande leggerezza con la quale l'amministrazione si stia apprestando a prendere una decisione che affosserebbe le decine di piccole botteghe che già soffrono, e il silenzio sull'argomento ci preoccupa molto, quest'amministrazione dovrebbe portare a compimento il PUC, e invece di dedicarvisi, si approfitta della assenza di un piano urbanistico per fare ciò che si vuole, facendo finta di nulla "Alle dichiarazioni di Cerreto fanno eco quelle di Ciro Guerriero dirigente regionale: "il disegno cominciato con Antonio Bassolino allorquando da presidente della regione Campania autorizzo di tutto di più a pochi KM da Caserta stà per essere completato da quest'amministrazione,mentre si aprono nuovi centri commerciali tanti piccoli esercizi chiudono, com'esuccesso in Via Gasparri dove hanno chiuso già in due, complice anche una ztl da rivedere completamente , abbiamo chiesto alla dirigenza cittadina del movimento di redigere delle note da indirizzare alle Organizzazioni sindacali e professionali di categoria per sensibilizzarli sull'argomento, inoltre chiediamo sin d'ora al Presidente del consiglio comunale Avv Michele De Florio di convocare un consiglio comunale aperto nel quale si possa discutere e confrontarsi su questioni che rischiano di compromettere seriamente il futuro del piccolo commercio in città".